Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.



Sultan Orhan Mahallesi'nde C.V. idaresindeki 34 GCK 22 plakalı motosiklet, H.O. yönetimindeki 41 VJ 038 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü C.V. yaralandı.



Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü H.O. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.