Kocaeli'de üzerine demir kapı devrilen 3 yaşındaki çocuk öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, üzerine demir kapı devrilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Orhangazi Mahallesi'nde dün akşam Mustafa Eren Bayram (3) ve arkadaşları, bir binanın girişinde oynadıkları demir kapı raydan çıktı.

Demir kapı üzerine devrilen Mustafa Eren Bayram, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayram'ın cenazesi, Orhangazi Camisi'nde kılınan namazın ardından Dilovası Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

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