Kocaeli'de tramvayın çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Ekin Sıla Ö'ye (17) Mehmet Ali Paşa durağına ilerleyen tramvay çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla tramvayın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Ekin Sıla Ö. sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.

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