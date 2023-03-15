Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonla gözaltına alınan Ü.K'nin ev ve iş yerinde 774 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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