Kocaeli'de kermesten elde edilecek gelirle bir depremzedeye ev yaptırılacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde açılan kermesten 1 yıl boyunca elde edilecek gelirle, deprem bölgesindeki bir aileye ev yaptırılacak.



İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karamürsel Temsilciliği tarafından Karamürsel Kültür Merkezi'nde açılan kermeste, kadınların desteğiyle yapılan yemekler, el sanatları ürünleri, takılar, kıyafetler, kitaplar ile esnafın bağışladığı çeşitli eşyalar satışa sunuldu.

Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, yaptığı açıklamada, depremzedelerin yaralarının sarılması için seferber olduklarını vurgulayarak, yardım çalışmalarına değindi.

Kermesin açılması için emek veren vatandaşlara teşekkür eden Çetinkaya, "Kadınlarımız deprem bölgesine yardımda bulunmak için evinde yaptığı yemekleri satıyorlar. Buradan gelen gelirleri bağışlayacaklar. Böyle zor, sıkıntılı bir günde dayanışma içinde olmaları bizleri memnun etti." ifadelerini kullandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Karamürsel Temsilcisi İsmail Demirci de ilçeden deprem bölgesine 60 tır malzeme gönderildiğini kaydetti.

Depremin etkisinin büyük olduğunu ve yardımların devam etmesi gerektiğine işaret eden Demirci, şunları söyledi:

"Bu doğrultuda açılan hayır çarşısından elde edilecek gelirle, deprem bölgesinde muhtaç ve yetim durumda olan bir aile ev sahibi yapılacak. Halkımızın imkanları çerçevesinde çarşıdan ürün temin etmesi ve ziyaret etmesi, ülkemizdeki kardeşliğin kuvvetlenerek sağlanmasına büyük bir katkı sağlayacaktır."

Demirci, 1 yıl boyunca açılacak kermeslerden elde edilecek gelirle, bir depremzede yetime ev yaptıracaklarını belirtti.

Kermeste gönüllü çalışan Rümeysa Ulaş da İHH aracıyla 25 sivil toplum örgütünün destek verdiği kermeste görev aldığını belirterek, "Amacımız bir depremzedenin evini yapmak, hepimiz gönüllü olarak buradayız." dedi.

Gönüllü çalışan Zeynep Topal da Karamürsel'in depremzedeler için tek yürek olduğuna işaret ederek, "İnşallah deprem bölgesinde bir yetimimize, güzel bir ev yapmaya niyetimiz var. Bütün STK'lar hep birlikte bunu başaracağımıza eminiz." diye konuştu.

Safiye Bozkurt da depremzedelere katkıda bulunmak için kermesten alışveriş yapmayı tercih ettiğini vurgulayarak, İHH'ya yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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