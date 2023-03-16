Kocaeli'ye gelen depremzede çocuklar Ormanya'yı gezdi

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KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Kocaeli'ye gelen çocuklar, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'yı gezerek keyifli vakit geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremin ardından kentte ağırlanan depremzede çocuklara yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Depremzede çocukların, yaşadıkları süreci atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla Ormanya'ya gezi düzenlendi.

Ormanya'yı gezen depremzede çocuklar, eğitim ve doğa etkinlikleriyle depremin etkisinden bir nebze uzaklaşarak gönüllerince eğlendi.

İlk olarak Ormanya turu yapan çocuklar, sevilen bölümlerden Ormanköy, Böcek Oteli, Kuş Gözlem Alanı, Orman Kütüphanesi, Ormanın Sesi gibi alanları gezdi.

Çocuk Hayvan Çiftliği bölümünde ata binen çocuklar, Ormanya'nın doğal ortamında ve hayvanlarla keyifli bir gün geçirdi.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen eğitimlerde, çocuklar özel olarak hazırlanan tuvalleri boyadı ve yaprak baskısı yaptı.

Doğada ritim atölyesi ve doğa kartlarıyla ormanı yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, "Kaşif Diyor ki" oyununu oynadıktan sonra sertifikalarını aldı.

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