Trafik kazası nedeniyle okulundan ayrı kalan Furkan'ın bitmeyen futbol aşkı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazası nedeniyle okulundan ayrı kalan Furkan'ın bitmeyen futbol aşkı

AA

Trafik kazası nedeniyle okulundan ayrı kalan Furkan'ın bitmeyen futbol aşkı

KOCAELİ (AA) - SEFA TETİK/ESMER GEÇAL - Kocaeli'de öğrenci servisinin kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve yürüme güçlüğü çeken Furkan Öztürk, sosyal yaşantısı kısıtlansa da odasında ve evinin bahçesinde top oynayarak çok sevdiği futboldan uzak kalmamaya çalışıyor.

Gebze ilçesinde Alaettin Kurt Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisiyken 9 Kasım 2021'de, 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki Öztürk, bu süreçte 3'ü beyin ameliyatı olmak üzere çeşitli operasyonlar geçirdi, tedavisi kapsamında omuriliğine 8 vida takıldı.

7 yaşından bu yana futbolun içinde yer alan ve kaza öncesi Gebze Yenikentspor Kulübü forması giyen Furkan, yürüme zorluğu nedeniyle futbolcu olma hayali yarım kalsa da ev içerisinde ve ailesinin yardımıyla bahçede top oynuyor.

Arkadaşlarını ve okulun özleyen ancak sağlık durumu sebebiyle eğitim hayatına açık öğretimden devam eden Öztürk, oyuncusu olmak istediği Galatasaray'ın maçlarını televizyondan izliyor.

- "Okulumu özlüyorum"

Furkan Öztürk, AA muhabirine, 2 yıl önce okuldan eve dönerken geçirdiği kaza nedeniyle çok sayıda ameliyata girdiğini söyledi.

Kazadan sonra uyandığında kendisini hastanede bulduğunu anlatan Öztürk, 3 kez beyin ve 1 kez omuriliğinden ameliyat olduğunu dile getirdi.

Öztürk, omuriliğinde kırıkların bulunduğunu ve 8 vida takıldığını belirterek, "Yürümemde bozukluk var, parmak uçlarımda yürüyemiyorum, topuklarımın üzerinde durabiliyorum. Okulu evden yürütmek zor ama ailem bana çok destek oluyor. Okulumu özlüyorum." dedi.

Hayalinin Galatasaray'da futbol oynamak olduğunu dile getiren Öztürk, "Kazadan önce futbol oynuyordum. Kovid-19 salgını olmasaydı Galatasaray'a gidecektim. Salgın sonrası antrenmanlara gidiyordum, kaza olunca 2 yıldır gidemiyorum." diye konuştu.

Öztürk, genellikle evde bazen de dışarıda yavaş yavaş top oynayabildiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefim futbolcu olmaktı. Stadyuma 2 defa gittim, yine gitmek isterim. Kazadan sonra tek başıma dışarı çıkamıyorum. Yanımda genellikle birisinin olması gerekiyor. Herkes işte oluyor, bazen zorluk çekiyorum ama bu süreçte ailem bana hep destek oldu."

- "Futboldan kopması onun için en büyük zorluk"

Baba Necmettin Öztürk, oğlunun en çok futboldan uzaklaşması nedeniyle zorlandığını vurguladı.

Kaza öncesi oğlunun güzel bir futbol hayatının bulunduğunu belirten baba Öztürk, "7 yaşında Barcelona seçmelerine katıldı. 35 çocuk içerisinden burs kazanmıştı. Kovid-19 salgını olmasaydı Galatasaray'da olacaktı. Kazadan sonra evdeyiz." şeklinde konuştu.

Baba Öztürk, okuldan uzaklaşmasının ve futboldan kopmasının Furkan için en büyük zorluk olduğuna dikkati çekerek, "Derslerden çok futbolla ilgiliydi. Şu an belki Galatasaray altyapısında olacaktı. Sağlığına kavuşup sahalara dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'ye gelen depremzede çocuklar Ormanya'yı gezdi
YEREL HABERLER Kocaeli'ye gelen depremzede çocuklar Ormanya'yı gezdi
Kocaeli'de kermesten elde edilecek gelirle bir depremzedeye ev yaptırılacak
YEREL HABERLER Kocaeli'de kermesten elde edilecek gelirle bir ...
Kocaeli'de 1 ton 286 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 1 ton 286 kilogram kaçak tütün ele ...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kocaeli'de tramvayın çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de tramvayın çarptığı lise öğrencisi ağır ...
Raydan çıkan demir kapının altında kalan çocuk öldü
YEREL HABERLER Raydan çıkan demir kapının altında kalan çocuk öldü
Kocaeli'de üzerine demir kapı devrilen 3 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de üzerine demir kapı devrilen 3 yaşındaki ...
Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
vivo, Türkiye fabrikasında dördüncü üretim bandını hayata geçirmeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER vivo, Türkiye fabrikasında dördüncü üretim bandını ...
Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası Kocaeli'de başladı
YEREL HABERLER Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası ...
Depremzede judo hakemi, "asrın felaketi"nde kaybettiği babasının izinden gitmek istiyor
YEREL HABERLER Depremzede judo hakemi, "asrın felaketi"nde ...
Kocaeli'de milletvekili aday adaylığına başvuran iş insanı AFAD'a 1 milyon lira bağışladı
YEREL HABERLER Kocaeli'de milletvekili aday adaylığına başvuran iş ...
Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi
YEREL HABERLER Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Kocaeli'de ...
Kocaeli'de şarampole devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de şarampole devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi ...
Kocaeli'de kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kalp krizi geçiren polis memuru son ...
Kocaeli'de 184 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 184 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için tören
YEREL HABERLER Kocaeli'de kalp krizinden hayatını kaybeden polis ...
Kadın hakimden, `Kadın heyet önünde baskı hissediyorum´ diyen eş katiline ders gibi cevap
YEREL HABERLER Kadın hakimden, `Kadın heyet önünde baskı ...
Mobilitenin geleceği Bilişim Vadisi'nde konuşuldu
YEREL HABERLER Mobilitenin geleceği Bilişim Vadisi'nde konuşuldu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da 151 mahallede yardım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da 151 mahallede ...
Kocaeli'de kaçak avlanan 50 kilogram sazan suya bırakıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kaçak avlanan 50 kilogram sazan suya ...
Kocaeli'de yapı stoku riskli mahallede yıkım çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de yapı stoku riskli mahallede yıkım ...
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, uluslararası yarışmalarda güzel sonuçlar bekliyor:
YEREL HABERLER Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, uluslararası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.