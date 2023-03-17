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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilişim Vadisi firmaları "Ufuk Avrupa" ile AB projelerine dahil olacak

AA

Bilişim Vadisi firmaları ile ekosistem içindeki firmaların AB projelerine dahil olabilmesi için "Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü" düzenlenecek.

Bilişim Vadisi firmaları "Ufuk Avrupa" ile AB projelerine dahil olacak

KOCAELİ (AA) - Bilişim Vadisi firmaları ile ekosistem içindeki firmaların AB projelerine dahil olabilmesi için "Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü" düzenlenecek.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesinin hedeflendiği Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile Avrupa Birliğini bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek, Avrupa'nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını artırmak, toplum önceliklerini karşılamak ve Avrupa'nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmek amaçlanıyor.

Bu kapsamda Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK iş birliğiyle Bilişim Vadisi firmalarının ve ekosistem içindeki firmaların AB projelerine dahil olabilmesi için 21 Mart'ta Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü düzenlenecek.

AB projeleri ve hibe programlarının anlatılacağı program kapsamında, farkındalık ve teşvik mekanizmasının alt kırılımlarına ilişkin eğitim etkinlikleri serisi organize edilecek.

Eğitim içeriklerinin Bilişim Vadisi ekosistemindeki firmaların çalışma alanlarına göre planlandığı serinin ilk etkinliğinde, TÜBİTAK Ulusal İletişim Noktaları uzmanları tarafından eğitim sunumları yapılacak.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek etkinliğin açılışında, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal konuşacak.

Programda, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı Serhat Melik "Ufuk Avrupa Çerçeve Programı Genel Sunumu" ile "Mobilite Alan Sunumu"nu, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı Dr. Hale Ay "Endüstri Alan Sunumu"nu, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Erencan Bal da "Dijital Alan Sunumu"nu yapacak.

Katılımcı firmaların temsilcileri, sunumların ardından TÜBİTAK uzmanlarıyla birebir görüşme fırsatı bulacak.

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