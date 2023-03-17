Kocaeli'de 16 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 16 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçleri tarafından yakalanıp İl Göç İdaresine teslim edilen 16 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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