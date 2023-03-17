Karamürselli öğrenciler, Çanakkale'den getirdikleri toprağı şehit mezarlarıyla buluşturdu

KOCAELİ (AA) - Çanakkale'ye giden Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokul öğrencileri, şehit mezarlığından alınan toprağı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine getirdi

Öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla getirdikleri toprağı, Karamürsel ilçesindeki şehit mezarlarıyla buluşturdu.



4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokul Müdürü Muammer Aksoy, yaptığı açıklamada, Çanakkale kara savaşlarının önemine değindi.



Aksoy, Çanakkale'den getirdikleri toprağı, farklı noktalarında bulunan 5 şehit mezarıyla buluşturduklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz Çanakkale'ye yaptıkları, kültür ve eğitim gezisinde, gezi boyunca Çanakkale savaşlarıyla ilgili bilgilendirildiler. Çanakkale şehitlerinin mezarlarını da ziyaret eden öğrencilerimiz, şehit mezarlığından alınan toprağı ilçeye getirdi. Daha sonra öğrencilerimizle, bu toprağı 1992 yılında şehit olan Hakan Kurt'un, 1994 yılında şehit olan Piyade Komando Onbaşı Hüseyin Akbaş'ı, 2006 yılında şehit olan Jandarma Komando Er Ali Basar'ı, 2011 yılında şehit olan Piyade Çavuş Hüseyin Güldal'ı ve 2014 yılında şehit olan Piyade Onbaşı Kadir Yıldız’ın mezarlarına bırakarak, dualar ettik."

Şehit ailelerini de ziyaret eden öğrenciler, başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ziyarete, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, öğretmen ve öğrenciler katıldı.





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