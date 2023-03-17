Vali Yavuz'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 108'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen, hiç bir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmeyen aziz milletin, kahramanlık destanlarından birinin de Çanakkale Zaferi olduğunu belirtti.



Çanakkale Zaferi'nin, cihanı hayrette bırakan, gerçek bir iman ve eşsiz bir kahramanlık destanı olduğuna işaret eden Yavuz, vatan ve bağımsızlık aşkıyla, tarihe altın harflerle yazılan bu destansı mücadelenin 108. yıl dönümünü, idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Yavuz, "Vatan şairi merhum Mehmet Akif'in; 'Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mi, hakikat mahşer.' diyerek ifade ettiği, aziz milletimizin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin adıdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun her yerinden şehadet şerbetini içmek üzere cepheye koşan kahramanların, birlik ve beraberliğin ne kadar sağlam temellere dayandığını, aziz Türk milletinin azminin, vatan aşkının, bayrak sevgisinin, hür ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiç bir gücün duramayacağını bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Yavuz, tarihin en şerefli sayfalarını oluşturan ve binlerce şehidin kanıyla yazılan bu destanın, tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez" gerçeğini kabul ettirdiğini belirtti.



Bu destanın, kahraman Türk milletinin varlığını yeniden ortaya koyduğuna işaret eden Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Milli mücadele inancının ve ruhunun ilk meşalesinin yakıldığı Çanakkale Zaferi’nden 108 yıl sonra da aziz milletimiz aynı inanç, ruh ve kararlılıkla geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkarak bir yandan Cumhuriyetimizi istikbale, ülkemizi dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele verirken, diğer yandan da bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bize yurt olmasını, yurt olarak kalmasını sağlayan tüm Türk büyüklerini, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

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