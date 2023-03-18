Başkan Büyükakın'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 108'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Büyükakın, mesajında, 18 Mart 1915'te umudun söndüğü, ufkun karardığı ve hakikatin yere düştüğü bir yokoluş mevsiminde geleceğe bir umut ateşi ve bir hakikat meşalesi yakıldığını belirterek, dünya tarihinde eşi görülmeyen bu destansı savaşta, destansı bir zafer kazanıldığını, "Çanakkale geçilmez, vatan teslim edilmez" ruhunun temellerinin atıldığını kaydetti.

Çanakkale'de hakikat bayrağını yere düşürmemek için bir varoluş destanı yazıldığına işaret eden Büyükakın, "Şanlı ordumuz, o gün tüm dünyaya haykırdığı ve yazdığı varoluş destanında aziz milletimizin benliğinde ölmeyecek bir Çanakkale ruhunu ortaya çıkardı. Bu ruh, şanlı medeniyetimizin çocuklarının her daim küllerinden doğabileceklerinin bir işaret fişeğidir. Bu ruh yokoluş anında bestelenen bir varoluş şarkısıdır. O ruh, öyle bir ruhtur ki, esir yaşamaktansa, 'özgür ölmeyi yeğlerim' diyenlerin ruhudur. Bu ruh, medeniyetimizin özünü özetleyen sarsılmaz anıtıdır. Bu ruh, her daim içimizde var olacak, bizi biz yapan Çanakkale ruhudur." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, Çanakkale destanıyla büyüyen bir nesil olduklarını, bu tarihi çocuklara öğretmeyi asli bir görev bildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki; temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk gençliği ve Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir. Bu vesileyle Çanakkale'de Allah için vatan için bayrak için göğüslerini siper ederek, bizlere bu büyük zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Türk ordusunun kahraman mensuplarına ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize en samimi duygularımla şükranlarımı sunuyor, Allah'tan rahmet diliyorum."

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