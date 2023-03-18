Kocaeli'ye gelen depremzedeler atölyelerle moral buluyor

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KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Kocaeli'ye gelen felaketzedeler, atölye çalışmalarına katılarak afetin etkisinden bir nebze uzaklaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından Kocaeli'ye gelenlerin Belediyeye bağlı tesislerde konaklaması sağlanıyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü olan Kocaeli'de, "Sizi En İyi Biz Anlarız" ilkesiyle hareket eden belediye ekipleri afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü, afetten etkilenen kadın ve çocukların sosyalleşmeleri amacıyla keçeden çanta ve cüzdan yapımı ile seramik kalemlik atölyesi etkinliği düzenledi.

Balyanoz Eğitim Tesisleri'ndeki keçe atölyesine ilgi gösteren kadınlar, el becerilerini ve hayal güçleriyle günlük yaşamda rahatlıkla kullanabilecekleri çanta ve cüzdan yaptı.

Seramik atölyesinde hünerlerini sergileyen depremzede çocuklar ise doyasıya eğlendi. Çocuklar, seramik çamurunun yardımıyla kendi kalemliklerini yapmanın mutluluğunu yaşadı.

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