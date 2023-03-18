KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ve Darıca ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen törende, protokol üyelerinin çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan deniz binbaşı Ertan Bostancı, Çanakkale Zaferi'nin kahraman Türk ordusunun Gelibolu'da diktiği kahramanlık abidesi olduğunu kaydetti.

Bostancı, şunları söyledi:



"Bizlere kutsal bir emanet olarak bırakmış olduğunuz Türkiye Cumhuriyetini sizlerden aldığımız güç, inanç ve özveri ile Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, cumhuriyetin temel değerlerine sadık kalarak, gerektiğinde gözümüzü kırpmadan canımızı feda ederek sonsuza kadar koruma, yaşatma azim ve kararlılığı içerisindeyiz. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışını benimseyen Türk milleti ve güvenlik güçlerimizin kahraman mensupları, 7 iklim 3 kıtaya barış ve huzur götüren atalarına yaraşır şekilde milli ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda etmekten çekinmemiştir. Bu kapsamda kanları ve canları pahasına büyük mücadeleler sonucu cumhuriyetimizi kurarak, bizlere armağan eden başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, hakkın rahmetine kavuşan şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."



Törene, Vali Yardımcısı ve Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

-Darıca

Darıca Cevher Dudayev Parkı'ndaki törende, çelenk sunulmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.



Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Darıca Şubesi Başkanı İzzettin Cezlan, Çanakkale Zaferi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemini anlatan bir konuşma yaptı.



Cezlan, her zaman bu vatana ve millete hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu aziz vatanımız için canımızı seve seve vermeye hazırız. Biz bu vatana hep hizmet ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. En son asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde, deprem bölgesi için çalışmalarda bulunduk." dedi.



Törene, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şehit yakınları, gaziler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Daha sonra Darıca Şehitliği ile Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de programlar düzenlendi.

















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