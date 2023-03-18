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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

AA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

KOCAELİ (AA) - Karamürsel ilçesinde,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan kahraman Türk denizci Karamürsel Alp'in mezarı başında dua okunmasıyla başlayan tören, kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'nda devam etti.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karamürsel Kaymakamlığı, Karamürsel Belediyesi ve şehit aileleri adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Jandarma Astsubay Üstçavuş İbrahim Özcan, günün ve anlamını belirten konuşma yaptı.

Okul öğrencileri tarafından "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Programın sonunda, ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi.

Programa, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Özkut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi yönetim kurulu üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, şehit yakınları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca İlçe Müftülüğü tarafından Karamürsel Merkez Yeni Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.



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