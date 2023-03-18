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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.



Kocaeli Valiliği tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.



Konuşmaların ardından okullar arası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Program, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Veda Değil Feda" adlı gösterisiyle sona erdi.



Programa, Vali Vekili Ekrem Çalık, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdür Vekili Adil Uğur Bilgili, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ile Mehmet Akif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Müftüsü Sinan Cihan ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.













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