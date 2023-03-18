Kocaeli'de devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı

Zengin insanların "Bu kadar para verilir mi? dedirten harcamaları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı.

M.Ş. idaresindeki 41 BL 126 plakalı İzmit Belediyesine ait çöp kamyonu, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'nin (İZAYDAŞ) atık döküm yolunda kontrolden çıktı. Kamyon, yaklaşık 70 metreden Büyükşehir Belediyesi Hurda Araç Toplama Merkezinin sahasına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü M.Ş. ile yanındaki işçi E.A. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.