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Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AA

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı

KOCAELİ (AA) - Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'ndaki genel kurulda konuşan Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiğini belirterek, mart ayında sonuçlandırmayı istedikleri sürecin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Görüşmelerin yeniden başlatıldığını aktaran Soydan, şunları kaydetti:

"Ücret zammı pazarlıkları ve Milli Savunma Bakanlığı Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili görüşmeler yapacağız. Görüşmelerde isteklerimizi belirtip süreci ilerleteceğiz. Amacımız en çok sorun yaşadığımız maddeleri sona bırakıp tüm gücümüzü bu maddelere harcamak. Milli Savunma Bakanlığı ile 21 Mart Salı günü ikinci oturumda görüşme yapacağız. Bu toplu sözleşme, tarihi bir toplu sözleşme olmak zorunda. Milli Savunma Bakanlığı sözleşmelerinde en güzel sonucu alıp, sizlerin yüzünü güldürmek istiyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Genel seçimler yapılmadan ücret zammının adı konulmalı diyorum. Bunun için de tüm girişimlerimizi yapacağız."

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak da depremlerin ilk günü oluşturdukları ekibin iki tır malzeme ve nakdi yardımı depremzedelere ulaştırmak üzere yola çıktığını ifade etti.

Ekibin, 12 kişiyi enkazdan canlı çıkardıklarını aktaran Gökbayrak, "Yaşadığımız büyük depremler sonrasında profesyonel bir arama kurtarma ekibi kurma kararı aldık. Bunun görüşmelerini yaptık." diye konuştu.

- Gökbayrak yeniden başkan seçildi

Genel kurulda, başkan adayları Korkut Gökbayrak ile Barbaros Akkuş'un hazırladığı yönetim kurulu aday listeleriyle seçime gidildi.

Oy kullanan 132 üyenin 122'sinin oyunu alan Korkut Gökbayrak yeniden şube başkanı seçildi, diğer aday Barbaros Akkuş ise 10 oy aldı.

Gökbayrak'ın yönetim kurulunda Yasin Özgür, Şakir Akçer, Selami Bulut ve Ümit Pekcan yer aldı.​​​​​​​

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