Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

KOCAELİ (AA) - Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Başiskele Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 76 sporcu mücadele etti.
Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun Bilek Güreşinden Sorumlu Asbaşkanı Taner Canyurt, gazetecilere, organizasyona birçok ilden sporcunun katıldığını belirtti. Canyurt, oluşturulacak milli takım ile uluslararası yarışmalarda başarılı olmak için çaba harcayacaklarını söyledi.
Şampiyona, 5 kategoride çeşitli sıkletlerde yapılan müsabakalarla sona erdi.