Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Başiskele Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 76 sporcu mücadele etti.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun Bilek Güreşinden Sorumlu Asbaşkanı Taner Canyurt, gazetecilere, organizasyona birçok ilden sporcunun katıldığını belirtti. Canyurt, oluşturulacak milli takım ile uluslararası yarışmalarda başarılı olmak için çaba harcayacaklarını söyledi.

Şampiyona, 5 kategoride çeşitli sıkletlerde yapılan müsabakalarla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.