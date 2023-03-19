Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü İşleyen'den şehit ailelerine ziyaret

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılı etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Şehitlerin, milletin kahramanları ve en kıymetli değerleri olduğunu belirten İşleyen, "Anneleri, babaları, eşleri, çocukları emanetlerimizdir." ifadesini kullandı.



İşleyen, şehit ailelerinin sıkıntı yaşamaması için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini de sözlerine ekledi.



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