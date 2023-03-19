Kocaeli'de bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Y.D.(17) ile M.A.(17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, M.A. bıçakla Y.D'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada Y.D, ambulanstan indirildiği sırada arkadaşlarına "üçlü" olarak tanımlanan tezahüratı yaptırmak istedi.

Polis ekipleri M.A'yı gözaltına aldı.

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