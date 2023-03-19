Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti

KOCAELİ (AA) - Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, Meksika arama kurtarma ekibinin Adıyaman'daki çalışmalar sırasında ölen köpeği Proteo'nun ismini taşıyan Kocaeli'deki hayvan rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Adıyaman'a gelen ekibin çalışmalar sırasında rahatsızlanarak ölen köpeğinin adı verilen Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi hizmete girdi.

Başiskele Belediyesince yapılan merkezi ziyaret eden Hernandez, Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'ye teşekkürlerini iletti.

Özlü'den merkez hakkında bilgi alan Hernandez, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de hayvansever olduğunu söyledi.

Hernandez, Proteo'nun ölümünün herkes için büyük üzüntü olduğunu belirterek, "Aynı zamanda bu merkezin misyonu beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Proteo'nun ölümü herkes için büyük üzüntü oldu. Aynı zamanda insanların kalplerinin eylemlerinin birleşmesi için bir olay oldu." diye konuştu.

Özlü de Proteo'nun isminin merkeze verilmesinin anlamlı olduğuna değinerek, "Hem Proteo'yu hem depremi bize hatırlatacağı, unutmamamız gereken deprem gerçeğini de hatırlatması bakımından güzel ve anlamlı olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

Hernandez'e, ziyaretinde Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak eşlik etti.

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