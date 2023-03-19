Kocaeli'de Nevruz kutlamasına yasaklı pankart sokmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Nevruz Bayramı kutlama alanına yasaklı pankart sokmaya çalıştığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

HDP İlçe Başkanlığınca Mevlana Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlen programa, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, partinin il ve ilçe teşkilatları üyeleri katıldı.

Alanda ateş yakılmasıyla başlayan program, konuşmalar ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Bu arada, alana yasaklı ve izinsiz pankart sokmak isteyen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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