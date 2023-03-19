Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden S.Y. idaresindeki 16 RBT 68 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan N.E'ye çarptı.

Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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