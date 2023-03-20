Kocaeli Valisi Yavuz'dan Nevruz Bayramı mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, baharı, tabiatı, bereketi, temennileri, duaları, birlikte büyütüp paylaşmaları ve zenginleştirmelerinin adı olan nevruzun, yüzyıllardır devam eden kadim gelenek olduğunu kaydetti.

"Yeni gün" anlamına gelen ve 3 bin yıllık gelenekle kutlanan nevruzun Türk toplumu için ayrı önem arz ettiğini vurgulayan Yavuz, "Göktürklerin demirden dağı eritip Ergenekon'dan çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını muştulayan Nevruz, geçmişle gelecek arasında köprüler kuran, sevgi ve hoşgörü ortamında bizleri birbirimize kenetleyen, birliğimizi güçlendiren ortak kültür değerlerimizdendir. Sevgi ve kardeşliğin filizlendiği bu güzel vatan topraklarında insanlar ortak tarih ve kültür anlayışıyla yüzyıllar boyunca huzur içinde yaşamışlardır." ifadelerini kullandı.

Yavuz, huzur içerisinde yaşama arzusunu kuvvetlendiren medeniyet mirası nevruz geleneğini gelecek kuşaklara aktarmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Geçmişi birlikte oluşturduğumuz gibi geleceğimizin de hep birlikte inşa edilmesini sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle baharın, güzel günlerin müjdecisi kabul edilen nevruzun milletçe el ele, gönül gönüle vererek kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olması temennisiyle tüm Kocaelili hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Nevruz Bayramı'nı kutluyor, sevgilerimi sunuyorum."

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