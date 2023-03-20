Dilovası'nda öğrencilerin YKS ücretini belediye karşılayacak

KOCAELİ (AA) - Dilovası Belediyesi, ilçede ikamet eden öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini ödeyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dilovası'nda YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencileri, dekontla Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'ne giderek ödedikleri sınav ücretlerini geri alabilecek.



Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Eğitime hep destek, tam destek" sloganıyla üniversite sınavına hazırlanan gençlere küçük de olsa jestte bulunmak istediklerini belirtti.

Gençlerin üniversite sınavı yolculuklarında yanlarında olmak istediklerini aktaran Şayir, "Yarınlarımızın umudu gençlerimiz için ne yapsak azdır. Bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Yeter ki onlar hayal etsin, amaçları ve idealleri uğruna çalışmaya devam etsin. Biz her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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