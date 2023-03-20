Dilovası'nda öğrencilerin YKS ücretini belediye karşılayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilovası'nda öğrencilerin YKS ücretini belediye karşılayacak

AA

Dilovası'nda öğrencilerin YKS ücretini belediye karşılayacak

KOCAELİ (AA) - Dilovası Belediyesi, ilçede ikamet eden öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini ödeyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dilovası'nda YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencileri, dekontla Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'ne giderek ödedikleri sınav ücretlerini geri alabilecek.

Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Eğitime hep destek, tam destek" sloganıyla üniversite sınavına hazırlanan gençlere küçük de olsa jestte bulunmak istediklerini belirtti.

Gençlerin üniversite sınavı yolculuklarında yanlarında olmak istediklerini aktaran Şayir, "Yarınlarımızın umudu gençlerimiz için ne yapsak azdır. Bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Yeter ki onlar hayal etsin, amaçları ve idealleri uğruna çalışmaya devam etsin. Biz her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de balkondan düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de balkondan düşen çocuk yaralandı
Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hami'den Fenerbahçeli Arda'ya övgü:
YEREL HABERLER Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hami'den ...
Mağazada çıkan yangını gözyaşlarıyla izleyen personeli, sağlık çalışanı teselli etti
YEREL HABERLER Mağazada çıkan yangını gözyaşlarıyla izleyen ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hataylı esnaf için prefabrik çarşılar kuruyor
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hataylı esnaf için ...
Kocaeli Valisi Yavuz'dan Nevruz Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan Nevruz Bayramı mesajı
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Kocaeli'de Nevruz kutlamasına yasaklı pankart sokmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de Nevruz kutlamasına yasaklı pankart sokmaya ...
Meksika Büyükelçisi Hernandes, Proteo Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Meksika Büyükelçisi Hernandes, Proteo Sokak ...
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, Proteo ...
Kocaeli'de bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bıçakla yaralanan genç hastaneye ...
Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü İşleyen'den şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü İşleyen'den şehit ...
Kocaeli'de 18 yaşındaki lise öğrencisi, AK Parti'den milletvekili aday adaylığına başvurdu
YEREL HABERLER Kocaeli'de 18 yaşındaki lise öğrencisi, AK Parti'den ...
Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı
YEREL HABERLER Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de ...
Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de düzenlendi
YEREL HABERLER Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de ...
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi 17. Olağan ...
Kocaeli'de devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı
Devrilip 70 metre yuvarlanan çöp kamyonundaki 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilip 70 metre yuvarlanan çöp kamyonundaki 2 işçi ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
Mesane kanserinde erken teşhis için yeni biyobelirteçler araştırılacak
YEREL HABERLER Mesane kanserinde erken teşhis için yeni ...
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 79 oldu
YEREL HABERLER Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 79 oldu
Depremden kurtulup mindere çıkan genç judocu milli takıma seçildi
YEREL HABERLER Depremden kurtulup mindere çıkan genç judocu milli ...
Kocaeli'ye gelen depremzedeler atölyelerle moral buluyor
YEREL HABERLER Kocaeli'ye gelen depremzedeler atölyelerle moral ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.