Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Büyükakın'dan Nevruz Bayramı mesajı

Uzmanlardan ciddi uyarı: Bu bölgeler risk taşıyor, acil önlem alınmalı! İşte İzmir deprem riski olan ilçeler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, birlik ve beraberliği pekiştiren Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Nevruz'un geçmişten gelen uyanış ve var oluşun göstergesi olduğunu belirten Büyükakın, "Baharın müjdecisi, medeniyetimizin yeniden doğuşunun yıl dönümü Nevruz Bayramı'nda kardeşliğimizi her zamankinden daha da fazla pekiştirelim." ifadesini kullandı.

Büyükakın, Nevruz'un, bolluğun, bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Nevruz, kardeşlik bağlarını geliştiren, halkı bütünleştiren ve yeni mevsimi coşkuyla karşılayan önemli bayramımız. Nevruz, bu birlik ve beraberliğimizin daha da bütünleşmesi için bizler için fırsattır. Hepimiz, bu millet ağacının dalıyız. Birbirimize sımsıkı sarılalım. Birliğimizi bozanlara imkan vermeyelim. Kardeşliğimizi doyasıya yaşayalım. Nevruz’umuz rahmete, birliğe, berekete, kardeşliğe ve nice hayırlara vesile olsun inşallah."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.