Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Büyükakın'dan Nevruz Bayramı mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükakın, mesajında, birlik ve beraberliği pekiştiren Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Nevruz'un geçmişten gelen uyanış ve var oluşun göstergesi olduğunu belirten Büyükakın, "Baharın müjdecisi, medeniyetimizin yeniden doğuşunun yıl dönümü Nevruz Bayramı'nda kardeşliğimizi her zamankinden daha da fazla pekiştirelim." ifadesini kullandı.
Büyükakın, Nevruz'un, bolluğun, bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Nevruz, kardeşlik bağlarını geliştiren, halkı bütünleştiren ve yeni mevsimi coşkuyla karşılayan önemli bayramımız. Nevruz, bu birlik ve beraberliğimizin daha da bütünleşmesi için bizler için fırsattır. Hepimiz, bu millet ağacının dalıyız. Birbirimize sımsıkı sarılalım. Birliğimizi bozanlara imkan vermeyelim. Kardeşliğimizi doyasıya yaşayalım. Nevruz’umuz rahmete, birliğe, berekete, kardeşliğe ve nice hayırlara vesile olsun inşallah."