Kocaeli'de "sahte deterjan" operasyonu düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca patent ve markaya ilişkin kanuna muhalefet ile sahtecilikle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Gebze'de bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerindeki aramalarda, sahte olarak üretildiği tespit edilen 30 bin litre sıvı deterjan, 25 bin litre sıvı ham madde, 10 bin kilogram toz deterjan, 5 bin litre yumuşatıcı, 40 bin etiket, 2 sıvı dolum makinesi, paketleme makinesi, 2 elektronik terazi ve 20 bin boş plastik şişe bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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