Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde B.Ç. idaresindeki 34 YN 073 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.K. yönetimindeki 41 VV 150 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.