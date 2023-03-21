Gebze'de Çocuk Teslim Merkezi hizmete girdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Çocuk Teslim Merkezi hizmete alındı.

Adalet Bakanlığına bağlı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan merkez, Akşemsettin Parkı içerisinde açıldı.

Merkezde, boşanma süreci ve sonrasında müşterek çocukların yaşayacakları mağduriyetin önlenmesini amaçlanıyor.

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, açılış töreninde yaptığı konuşmada, boşanma süreci ve sonrasında ebeveynlerin çocuklarını görebilmek için artık icra dairelerine değil, uzmanların görev yaptığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Genel Müdürlüklerine başvuracağını belirterek, "Çocuklarıyla görüşmek isteyen anne babalar, herhangi bir ücret ödemeyecek, yapılan tüm masraflar Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Uzmanlar ve öğretmenler görev yapacak. Taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe taraflar yüz yüze getirilmeyecek. Olası yeni çatışma ve gerginliklerin önüne geçilecektir." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından katılımcılar, merkezde incelemelerde bulundu.

Programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile diğer ilgililer katıldı.

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