Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde K.A. idaresindeki 41 SP 592 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü K.A. eşi H.A. ile çocukları A.A. ve Z.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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