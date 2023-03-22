Kocaeli Valisi Yavuz'dan ramazan ayı mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yavuz, mesajında, ramazanın insanlığı karanlıklardan çıkaran ve aydınlığa kavuşturan kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, insanlık için yeni bir dönemin başladığı mübarek bir ay olduğunu belirtti.

Ramazan ayında, Allah'ın af, mağfiret, lütuf ve kereminin doruğa çıktığını, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığını, cömertliğin, yardımseverliğin, manevi duyguların zirveye ulaştığını aktaran Yavuz, ramazanın, insanlar arasında kardeşliğin pekiştiği, dargınlıkların unutulduğu ve küskünlüklerin sona erdiği günler olduğunu vurguladı.

Yavuz, bu mübarek ayda yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşanması ve yaşatılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır, hadis-i şerifin rehberliğinde elimizden geldiği kadar çevreye karşı duyarlı olmalı, dertli olana derman olmalı, yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmalıyız. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, on bir ayın sultanı ramazan ayındaki güzel alışkanlıklarımızı hayatın tüm zamanına yayarak ve odak noktasına yerleştirerek çocuklarımıza örnek insan, dünya toplumlarına örnek toplum olmamız temennisiyle mübarek ramazan ayının ülkemize ve İslam alemine tüm güzellikleri getirmesini diliyorum."









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