Kocaeli'de 114 bin 700 makaron ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ve Gölcük ilçelerinde, 114 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 149 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Derince ve Gölcük ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 114 bin 700 makaron ve 149 kilogram kıyılmış tütün, 90 sökülmüş bandrol, 3 bin boş sigara kutusu ve sigara yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.

Şüpheliler, hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.