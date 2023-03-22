Gebze'de ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ramazan ayı hazırlıkları kapsamında ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı.



İlçedeki ibadethaneler, belediyenin temizlik ekipleri tarafından her yıl 3 defa vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için temizleniyor.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında 135 cami, 88 Kur'an kursu ve 5 cemevinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, ayrıca camilerde bulunan halıları makineyle yıkadı.

Gebze Çoban Mustapaşa Cami İmam Hatibi Adem Akbaş, yaptığı açıklamada, vatandaşların huzurlu bir ramazan ayı idrak etmeleri amacıyla hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Akbaş, tarihi camide ramazan ayı öncesinde temizlik çalışması gerçekleştiren belediye ekiplerine teşekkür etti.









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