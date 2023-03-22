Kocaeli'de pikapla kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde pikapla kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde G.A. idaresindeki 34 EYE 583 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamadı.

Bölünmüş yolun karşı şeridine geçen pikap, A.E'nin kullandığı 41 MA 3492 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler G.A. ve A.E. ile araçlardaki Y.D. ve A.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.



Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.