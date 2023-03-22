Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Defne'de depremzedelere iftar ve sahur verecek

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde ramazan ayı boyunca vatandaşlara iftar ve sahur yemeği ikram edecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Defne'de, ramazan dolayısıyla 250 metrekare alana 2 ramazan çadırının kurulduğu belirtildi.

Belediyenin aşevlerinde hazırlanacak yemeklerin, ramazan boyunca sahur ve iftarda depremzedelere dağıtılacağı aktarılan açıklamada, hastane, çadır ve konteyner kentte olduğu gibi Mehmetçiğin ramazan çadırının kurulmasına da yardımcı olduğu kaydedildi.









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