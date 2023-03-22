Kocaeli'de kuruyemiş imalathanesindeki iş kazasında 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kuruyemiş imalathanesinde çalıştığı makineye eli sıkışan işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi'ndeki imalathanede çalışan Emine Y. eli çalıştığı makineye sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri Emine Y'nin elini sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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