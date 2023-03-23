Kocaeli'de itfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye personeli, ilk sahuru ailelerinden uzakta nöbette yaptı.

Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan Yahyakaptan İtfaiye Grubu çalışanları Ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgede görev alan itfaiye ekipleri ramazan ayının ilk sahurunda depremzedeler için dua etti.

İstasyonda, 24 saat görev başında bekleyen itfaiyeciler, sahur için mutfağa girerek çay demleyip kahvaltılıkları yemek masasına servis etti.

Vardiya Amiri Suat Malatyalı, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Ramazana ekip arkadaşlarıyla görev başında girdiklerini kaydeden Malatyalı, ''Bu yıl ilk sahurumuzu görev başında yaptık. Sahuru belki ailemizle yapmak nasip olmadı ama buradaki arkadaşlarımızla ramazan ayına başlamış olduk. Arkadaşlarımız burada sahur için kahvaltılıklar hazırladı. Ramazana buruk başladık diyebiliriz. Arkadaşlarımızla deprem bölgesinde görev aldık. Orada yeri geldi hüznü yeri geldi sevinci bir arada yaşadık.Ramazan ayının bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." dedi.

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