Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir boya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.



Pelitli Mahallesi 4433 Sokak'ta bulunan bir boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına müdahalesi sürüyor.

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