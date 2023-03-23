GÜNCELLEME - Kocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

Polis ekiplerinin Tütünçiftlik Sahili'nde kimlik kontrolü için durdurdukları M.R, işlemleri sırasında "Çocuklarımı cennete gönderdim." şeklinde söylemlerde bulundu.

Durumdan şüphelenerek sürücünün yaşadığı Esentepe Mahallesi Şehit Bilge Varlı Sokak'taki eve giden ekipler, Yağmur R. (13) ve Emre R. (10) adlı kardeşleri hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İki kardeşin cenazeleri ise yarın defnedilmek üzere Mardin'e gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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