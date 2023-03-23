Kocaeli'de boya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boya ve kimyasal ürünler üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Pelitli Mahallesi 4433 Sokak'ta bulunan boya ve bazı kimyasal ürünlerin imal edildiği fabrikanın deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Jandarma ekipleri, patlamalar olması nedeniyle depo etrafında güvenlik önlemi aldı.
Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle depoda büyük çaplı hasar oluştu.