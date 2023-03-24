Türk Kızılay Karamürsel Aşevi'nde iftar programı düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, ilk iftarını vatandaşlarla birlikte Türk Kızılay Karamürsel Aşevi'nde yaptı.

İftar programında konuşan Türk Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, ilçedeki aşevinin yılın 12 ayı sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini belirtti.



Türk Kızılay'ının etkinliklerinin, her yıl artarak devam ettiğini vurgulayan Alemdar, hayırsever vatandaşları destek olmaya, ihtiyaç sahibi aileleri de aşevine beklediklerini kaydetti.

Alemdar, aşevinde ramazan ayında bin kişiye 4 çeşit yemek ikramında bulunmaya devam edeceğini belirterek, ilçeye deprem bölgesinden gelen ve öğretmenevinde kalan 20 kişiye de iftar ve sahur yemeği verdiklerini bildirdi.



Konuşmanın ardından Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Kızılay Kolu öğrencileri, vatandaşlara iftar yemeklerini dağıttı.



Daha sonra vatandaşlar ve protokol üyeleri, ilk iftarını açtı.

Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.







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