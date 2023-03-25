Karamürsel'de misafir edilen depremzedeler iftarda buluştu

KOCAELİ (AA) - Heybe Kadın Kooperatifi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Karamürsel ilçesine gelen depremzedeler için iftar programı düzenledi.



Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında konuşan Heybe Kadın Kooperatifi Başkanı Gonca Şimşek, afetzedeyere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şimşek, kooperatif üyelerinin desteğiyle iftar yemeklerini hazırladıklarını belirterek, ilçede yakınlarının yanında kalan depremzedelerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Ülke olarak depremin ardından dayanışmanın gereğini yaptıklarına işaret eden Şimşek, "Hep yanlarında ve hizmetlerinde olacağız. Bizler bu acıyı daha önce yaşadık. Burada kaldıkları süre içinde rahat edebilmeleri için elimizden gelen tüm gayreti hep birlikte sarf edeceğiz. Yaşadıkları bu acıyı, ülke olarak hep birlikte yaşadık. Yaşanan felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Genelde ramazanın ilk günlerinde, kalabalık aile sofralarında buluşmak adet olduğu için bir araya gelmek istedik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ilçede misafir edilen depremzedeler ve kooperatif üyeleri iftar açtı.













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