Ormanya'da alpaka yavrusu dünyaya geldi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'nın son üyesi, dünyaya gözlerini yeni açan alpaka oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 51 türde 871 hayvana ev sahipliği yapan Ormanya'da bahar mevsiminin gelmesiyle yeni doğumlar yaşanıyor.

Veteriner hekim kontrolünde gerçekleşen doğumun ardından dünyaya gelen alpaka ile annesinin sağlık kontrolleri yapıldı.

Ormanya'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda en çok beğeniyi alan öneri, minik alpakanın ismi olacak.

- Yeni doğan yavrular için doğum sonrası özel bakım

Yeni doğan yavrular için Ormanya'da doğum sonrası özel bakım gerçekleştiriliyor. Kısa bir süreliğine Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan özel bölüme alınan yavruların anne ile baş başa ve adapte olmaları sağlanıyor.

Anneden beslenmeye alışan yavrular, tekrar alanlarına yerleştiriliyor.

Yaklaşık bir yıllık süreçte 7 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Ormanya, ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Çocuk Hayvan Çiftliği'nde bulunan Saanen keçileri, cüce keçiler, yaban koyunu, Kamerun koyunu ve Mısır eşeklerinin doğumlarıyla kısa sürede 30'dan fazla yavru dünyaya geldi.

Yaban Yaşam Alanı'nda bulunan kızıl geyik, alageyik ve ceylanların yavrularının dünyaya gözlerini açmasıyla Ormanya ailesi büyümeye devam edecek.

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