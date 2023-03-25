Kocaeli'de AK Parti'nin temayül yoklaması yapılıyor

KOCAELİ (AA) - AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklamaları elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.



İzmit ilçesinde bir restoranda düzenlenen temayül yoklamasıyla ilgili konuşan AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli teşkilatının, bu süreçte gücünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Aday adaylık sürecinin başladığı 13 Mart tarihinden itibaren her aşamasını, büyük bir titizlik ve teşkilatın sahiplenmesiyle yürüttüklerini aktaran Talus, şunları söyledi:

"Genel Merkezimiz tarafından şartlar açıklandığı andan itibaren başvuruları kabul etmeye başladık. 10 günlük süreçte 151 başvuru kabul ettik. Hemen ardından bütün milletvekili aday adaylarımızla toplanıp, süreci nasıl yöneteceğimizi anlattık. Tabi burada depremzedelerimiz için milletvekili aday adaylarımızın başvuru ücreti yerine yaptığı bağışları da önemsiyoruz. 3 milyon 515 bin TL bir bağış toplandı."



Teşkilat çalışmalarının da aksamadan devam ettiğini vurgulayan Talus, "Şu bir gerçek, Türkiye’yi yönetmeye talip olduklarını iddia edenlerin tek yaptığı konuşmak. Konuşarak bu işlerin olmadığını, 14 Mayıs'ta sandıkta bir kez daha görecekler. Ben bu demokrasi şölenine sahip çıkan, özveri gösteren tüm teşkilatımıza ve aday adaylarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklamaları elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.



Mevcut milletvekillerinin yer almadığı temayül listesi için 1855 teşkilat mensubu oy kullanıyor.

Partililerin yoğun katılım gösterdiği ve bugün sona erecek temayül yoklamasına, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ile Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de katıldı.









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