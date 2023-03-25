Darıca Belediye Başkanı Bıyık, depremzedeler için ramazan pidesi pişirdi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedelere pide yapmak için tezgahın başına geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından "kardeş şehir" protokolü imzalanan Dulkadiroğlu ilçesinde iftar çadırı kuruldu.

Her gün 1500 kişiye iftar veren Darıca, Dilovası ve Körfez belediyeleri, ramazanın bereketini depremzedelerle paylaşıyor.

İftar ve sahur ikramında bulunan Darıca Belediyesi, ayrıca geleneksel ramazan eğlencelerini deprem bölgesinde canlandırarak afetzedelere moral veriyor.

Baba mesleği fırıncılık olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da önlük giyip hamur açarak fırında ramazan pidesi pişirdi.

Sıcak pideleri depremzedelere dağıtan Bıyık, "Ramazan birlik, kardeşlik ve yardımlaşmaktır. Biz de kardeş şehir protokolü imzaladığımız Dulkadiroğlu ilçemizde ramazanın coşkusunu paylaşıyoruz. Biliyoruz ki acılar paylaştıkça azalır. Depremin etkilerini de hep birlikte yardımlaşarak dayanışma içinde azaltacağız. El ele vererek yaraları sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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