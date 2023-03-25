Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ereğli Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyir halindeki E.E.T'nin (27) kullandığı 48 AHT 511 plakalı motosiklet, bariyere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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