TBESF Asbaşkanı Canyurt, dünya şampiyonu Bilek Güreşi Milli Takımı'na güveniyor

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KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) Bilek Güreşinden Sorumlu Asbaşkanı Taner Canyurt, uluslararası organizasyonlardaki başarılarını sürdürmek istediklerini söyledi.



Ekim 2022'de Antalya'da düzenlenen 40. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan bilek güreşçileri, haziran ayında Moldova'da gerçekleştirilecek Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda da rakiplerini geride bırakarak zirvede yer almak istiyor.



TBESF'nin Bilek Güreşinden Sorumlu Asbaşkanı Taner Canyurt, AA muhabirine, Kocaeli'de 18-19 Mart'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuların, teknik kurulda değerlendirilmesinin ardından milli takım kadrosunun oluşturulacağını belirtti.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası'nın yapılacağını aktaran Canyurt, "Hedefimiz, Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Bileğine güvenen gelsin." dedi.



Canyurt, daha önce alınan başarılı sonuçları tekrarlamak istediklerini anlatarak, "Bedensel engelliler para bilek takımı olarak dünya şampiyonuyuz. 2 dünya, 2 Avrupa şampiyonluğumuz var. Dünyada sayılı takımlardanız." diye konuştu.

Milli takımın haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda bayrağı göndere çektireceğine inandığını ifade eden Canyurt, şampiyonluğu sürdürmek zorunda olduklarını dile getirdi.







- "Amaç, şampiyonluğun da ötesinde engellilerimizin sosyalleşmesi"





Canyurt, tüm sıkıntılara rağmen engelli sporcuların büyük mücadele verdiğini vurgulayarak, "Birçok zorluk aşarak buralara geliyorlar. Her şeyin başında çalışma geliyor. Federasyonumuzun bilek güreşine verdiği önemi de yansıtıyor. Başarı, hem çalışma hem de verilen önem ve değer sonucu ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

Canyurt, öncelikli hedeflerinin engelli bireyleri topluma kazandırmak ve sosyalleştirmek olduğuna değindi.

Engellilerin sporla öz güven kazandığına ve sosyal hayata dahil olduklarına dikkati çeken Canyurt, "Burada esas amaç şampiyonluğun da ötesinde engellilerimizin sosyalleşmesi, sporla kendini kabul ettirmesi." ifadesini kullandı.

Canyurt, engellilerin hem sağlığı hem de ülke başarısı için spor yapması gerektiğine işaret ederek, "Devletimiz her türlü imkanı sağlıyor, onların da bu imkandan faydalanıp spor yapmasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



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