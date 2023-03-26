Depremde hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazeleri Kocaeli'de defnedildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden ve DNA testiyle kimlikleri belirlenen anne ile 2 çocuğu Kocaeli'de toprağa verildi.

Enkazdan çıkarılmalarının ardından kimsesizler mezarlığına defnedilen 49 yaşındaki Yeliz Nacaroğlu ile oğulları 3 yaşındaki Batu ve 5 yaşındaki Ege Nacaroğlu'nun kimlikleri DNA testliyle belirlendi.

Ailesinin talebi üzerine Kocaeli'ye getirilen anne ve çocukları için Darıca Hacı Tahir Kavala Camisi'nde tören düzenlendi.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın da katıldığı törende cenazeler, kılınan namazın ardından Eski Mezarlığa defnedildi.

Ailenin komşusu İbrahim Erestin, AA muhabirine, anne ve çocuklarının, arkadaşının kızı ve torunları olduğunu belirterek, ailelerinin uzun zamandır cenazeleri bulamadığını belirtti.

Arkadaşının damadının cenazesinin ise Gaziantep'e defnedildiğini aktaran Erestin, "Allah rahmet eylesin. Devletimizden Allah razı olsun. Bu kadar sıkıntılara rağmen hayatta duruyoruz. Hep beraber bu acıları atlatacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.