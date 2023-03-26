Rus piyanist Evgeny Grinko, Kocaeli'de konser verdi

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KOCAELİ (AA) - Dünyaca ünlü Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Kocaeli'de sahne aldı.

Grinko, Kocaeli Kongre Merkezi'nde müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Türkçe "İyi akşamlar, benim adım Evgeny Grinko. İşte benim arkadaşlarım. Bu akşam sizin için çalacağız." diyerek kendisini dinlemeye gelenleri selamladı.



Sanatçı, piyano ile başladığı ve yaklaşık 1,5 saat süren konserde gitar ve davul da çaldı.

Müzik dünyasında büyük çıkış yakaladığı "Valse" adlı bestesinin yanı sıra "Field", "Serenade", "Carousel" ve "Once Upon A Time" gibi eserlerini de icra eden Rus piyanist, uzun süre ayakta alkışlandı.

Konser boyunca sanatçıya, kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti.

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